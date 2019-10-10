Президент прокомментировал акции протеста на Майдане из-за "формулы Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский заявил, что кровопролития не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что готов разговаривать с людьми, которые выступают против разведения войск на Донбассе.

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Об этом президент заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, как он будет реагировать на акции протеста на Майдане, если количество участников акции «Нет капитуляции», которые выступают против разведения войск на линии разграничения и реализации так называемой «формулы Штайнмайера», будет увеличиваться.

Президент заверил, что готов общаться с людьми, и заметил, что, согласно данным опросов, 89% граждан поддерживают окончание войны.

"По поводу и в целом Майдана ... Я ничего этого не боюсь в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите - кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Успокоить, но люди должны знать, что они выберут. Они точно не выберут тогда прекращение войны, и они точно будут выбирать ... на продажном политическом рынке. И они увидят это меню, а они сейчас могут посмотреть, какие люди есть", - сказал Зеленский.

Ранее на Майдане Независимости в Киеве провели вече против формулы «Штайнмайера» под лозунгом «Нет капитуляции».