Foreign Policy: Благодаря «Северному потоку-2» Путин сможет ухватить Европу за горло

Новый газопровод не даст энергетическую безопасность, а лишь сделает Евросоюз еще более зависимым от капризной России.

В газопроводе «Северный поток-2», который строит российский энергетический гигант «Газпром» для поставок газа из России в Германию напрямую через Балтийское море, есть что-то в духе Джорджа Оруэлла. Официальное обоснование проекта утверждает, что Европе нужно больше газа. А российская новая «труба» - лучший способ его получить.

Однако, «Северный поток-2» в совокупности с другими запланированными проектами только сократит российские экспортные возможности. Хотя проект обещает «дальнейшую диверсификацию энергетических маршрутов в Европе», на самом деле он сконцентрирует российские поставки в едином коридоре в Балтийском море. Российский газ только обойдет Украину, сократив поток через ее систему до 10% от текущих объемов. Об этом пишет Foreign Policy.

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Странно, что европейские лидеры, встревоженные энергетической безопасностью и экономическим здоровьем своего партнера Украины, соглашаются с построением трубопровода «Северный поток-2». Но по крайней мере некоторые европейские политики верят в обещания Кремля, что трубопровод не навредит украинским интересам. А лучше не верить. Президент России Владимир Путин использовал трубопроводы «Газпрома» и раньше, чтобы причинить боль Европе и Украине. И он сделает это снова.

Построение дополнительного трубопровода обычно действительно означает увеличение поставок газа. Но только в том случае, если старый маршрут не будет уничтожен. К сожалению для европейских потребителей, «Газпром» планирует отказаться от эксплуатации экспортных трубопроводов, пропускная способность которых в несколько раз больше, чем у «Северного потока-2». В частности, речь идет о сообщениях, связанных с Украиной и через которые ежегодно в Европу можно перекачать 146 миллиардов кубометров газа.

Согласно «программе оптимизации», принятой в «Газпроме», компания собирается сократить мощность трубопроводов, доставляющих газ до российско-украинский границы, до 10-15 миллиардов кубометров в год. Другими словами, после окончания построения «Северного потока-2», общие российские мощности в экспорте газа в Европу будут уменьшены до 85 миллиардов кубометров в год.

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Согласно публикации в корпоративном журнале «Газпрома» за декабрь 2018 года, компания уже сняла с эксплуатации три компрессорные станции, которые обеспечивали давление для перекачки газа через трубопроводы, и собирается поступить так еще с четырьмя. План предусматривает ликвидацию более чем 4184 километров трубопроводов и 62 компрессорных станций.

Поскольку «Северный поток-2» консолидирует весь российский экспорт газа в едином маршруте, Европа станет более уязвимой к перебоям с поставками, вызванным авариями или просто капризами Путина.

На данный момент около 90% российского экспорта газа в Европу поставляется через «Северный поток-1», трубопроводы в Беларуси и Украине. В 2018 году эти маршруты действовали на 107%, 92% и 65% от своей мощности соответственно. Если ликвидировать хотя бы один из этих важных и мощных направлений, «Газпром» не сможет компенсировать дефицит газа в Европе, если, к примеру, случится перебой в поставках из Норвегии. Мина времен Второй мировой войны, подводный беспилотник или техническая ошибка может вывести из строя любую из четырех линий «Северных потоков 1 и 2». Чтобы отремонтировать такого масштаба подводный трубопровод, нужно 2-3 месяца. Поскольку существует не так много кораблей, способных выполнить эту работу. Европейские потребители газа будут под большим риском.

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А сам Путин может оказаться еще большей угрозой. История «Северного потока-1», который ведет тоже в Германию, демонстрирует, что он более чем готов использовать трубопроводы в качестве политического рычага влияния. Запустив «Северный поток-1», российский президент хотел укрепить свою газовую хватку на горле Украины, сокращая поставки тогда, когда Киев поступал не так, как ему хотелось. Москва или отключала определенные линии, или вдруг повышала цену. Но когда Европа объявила, что будет перепродавать российский газ Украине по цене ниже, чем предлагает Россия напрямую, Путин разозлился и в июле 2014 года начал угрожать причастным сторонам: компаниям из Австрии, Германии и Словакии. Российский президент обещал сократить поставки этим странам.

Но несмотря на все угрозы Путина, реверсная продажа газа продолжилась. Ожидая что европейские потребители вряд ли заметят изменения летом, Путин подождал до осени и приказал «Газпрому» сократить ежедневный поток российского газа в Европу через Украину на 50%. В январе 2015 года аналогичные сокращения были применены к российскому экспорту в Германию через новую и надежную трубу «Северный поток-1». Это дело не дошло до арбитражного суда. Поэтому Путин действовал как судья и исполнитель приговора.

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Российское государственное информационное агентство «Интерфакс» писало, что гамбит закончился тем, что «Газпром» потерял 5,5 миллиарда долларов доходов. Кроме того, он выплатил штрафы на 400 миллионов долларов. К сожалению для Кремля, зима оказалась теплой. А дефицит в Европе был компенсирован поставками из Норвегии. Но для Путина дело имело большее значение, чем 6 миллиардов долларов и репутация «Северного потока». Для него способность продемонстрировать, что он может перекрыть кран для Европы, когда только вздумается, была ключевой. И теперь, когда он достроит новый трубопровод, он сможет быстро остановить поставки 80% российского газа в Евросоюз за мгновение.

Если «Северный поток-2» даже после этого не кажется плохой сделкой для Европы, тогда существует другая проблема, достойная тревоги. «Газпром» заявил, что «чистый природный газ – это наиболее эффективное топливо для балансировки возобновляемых источников электроэнергии». Конечно, благодаря способности запуститься за считанные минуты, газовые турбины теоретически могут стать ответом на сокращение генерирования электроэнергии, например, в зимний, безветренный день. Но на самом деле «Северный поток-1» никогда не демонстрировал такой обещанной гибкости. Все как раз наоборот. «Северный поток-1» и «Северный поток-2» разработаны так, чтобы поставлять одинаковые объемы газа на протяжении всего года без учета смены сезонов. Украина – единственный экспортный маршрут для гибкой поставки российского газа в Европу.