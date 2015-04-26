От землетрясения в Непале пострадали около 6,6 миллионов человек, количество жертв превысило 2 тысячи

Не менее 6,6 млн жителей Непала пострадали от землетрясения магнитудой 7,9, произошедшего 25 апреля.

Об этом сообщается в обнародованном в воскресенье заявлении Группы ООН по оценке и координации реагирования на чрезвычайные ситуации (UNDAC) в Непале, передает ТАСС.

"Мы готовы оказать помощь правительству Непала в этой страшной трагедии. Все наши усилия будут направлены на помощь тем, кто нуждается в поддержке", - приводятся в документе слова постоянного представителя UNDAC Джейми Макголдрика по итогам его встречи с членами правительства Непала.

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По его словам, спасательные работы могут быть затруднены приближающимися муссонами. В настоящее время очень важно работать "быстро и эффективно", чтобы не допустить новых жертв, подчеркнул Макголдрик.

Как сообщило в воскресенье агентство France-Presse, жертвами землетрясения стали более 2 тыс. человек.

Напомним, в субботу в 11:56 по местному времени в Непале произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9. За ним последовал ряд подземных толчков, самый мощный из которых магнитудой 6,6 был зарегистрирован в 12:30. По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения составляет 4,718 тыс человек. Толчки ощущались также и в ряде районов Индии, в том числе, в столице и восточных и северо-восточных штатах.