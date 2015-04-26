Количество жертв землетрясения в Непале возросло до 1,9 тысячи человек (фоторепортаж)
08:53, 26 апреля 2015Мир
2249
Количество жертв в Катманду превысило 700 человек.
REUTERS
Количество жертв землетрясения в Непале превысило 1900 человек, сообщил в воскресенье непальский телеканал Nepal 1 со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.
Читайте такжеКоличество пострадавших при сходе лавины на Эвересте превысило 60 человек
"Погибли более 1900 человек, сообщает полиция. Количество жертв в Катманду превысило 700 человек", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось о 1805 погибших и 4718 пострадавших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter