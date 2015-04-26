Количество жертв землетрясения в Непале возросло до 1,9 тысячи человек (фоторепортаж)

Количество жертв землетрясения в Непале превысило 1900 человек, сообщил в воскресенье непальский телеканал Nepal 1 со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

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"Погибли более 1900 человек, сообщает полиция. Количество жертв в Катманду превысило 700 человек", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось о 1805 погибших и 4718 пострадавших.