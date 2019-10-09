Washington post: Байден ведет себя лицемерно в отношении Украины

Бывший вице-президент критикует Трампа за задержку военной помощи для украинской армии, хотя его администрация не дала вообще никакой

Бывший вице-президент США Джо Байден сказал, что, заморозив важную военную помощь для Украины, Дональд Трамп «использовал власть и ресурсы Америки для давления на суверенную страну, партнера, который до сих пор под прямой атакой России».

«Это было сильно. Помощь, о которой идет речь, — это летальная военная помощь, которую администрация Обамы-Байдена отказалась давать Украине», - пишет на страницах Washington Post Марк Тиссен.

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В 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым и начала отправлять боевиков, танки и ракетные установки на Донбасс, украинский президент Петр Порошенко приехал в Вашингтон просить оружие для защиты своей страны. Во время страстного выступления перед Конгрессом, когда Байден сидел прямо за ним, Порошенко сказал, что его страна ценит нелетальную помощь, которую она получает от США. Однако, он подчеркнул, что «нельзя победить в войне с помощью одеял».

Администрация Барака Обамы и Джо Байдена осталась невозмутимой. Wall Street Journal писал в те времена, что «президент Обама придерживается своего отказа предоставить летальное оружие или военное оборудование Украине, несмотря на крик украинского президента о помощи в борьбе с пророссийскими силами». Почему? Белый дом боялся, что летальная помощь спровоцирует Москву. Что же администрация дала украинскому лидеру? Вместо ракетных систем, США отправили сухие пайки. В те времена один разочарованный чиновник Пентагона сказал: «И какой же сигнал мы посылаем? Мы отправляем сухие пайки, пока их завоевывает агрессор». Ответ: сигнал слабости.

Когда Дональд Трамп занял пост президента, он послал сигнал силы. В декабре 2017 года новая администрация объявила, что США отправят летальную помощь Украине, в которой Обама и Байден отказали Порошенко.

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Речь шла о продаже противотанковых ракет Javelin на 47 миллионов долларов. В мае 2018 года, когда Украина провела тестирование своих новых ракет Javelin, Порошенко написал в Twitter: «Наконец этот день настал!». При этом он лично поблагодарил Трампу «за поддержку Украины и принятие решения предоставить противотанковые системы».

Поэтому когда Байден атакует Трампа за временную задержку новой порции летальной помощи, он ведет себя лицемерно. Ведь именно во времена его работы США отказывали предоставлять эту помощь.

«И теперь вице-президент, который спокойно сидел, когда украинский президент просил оружие, осмеливается указывать на российскую угрозу для Украины, осуждая Трампа?», - пишет обозреватель.