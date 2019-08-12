Неизвестные расстреляли посетителей бильярдного клуба в Мексике, погибли 8 человек

Задержать нападавших правоохранителям не удалось.

В мексиканском городе Ирапуато (штат Гуанахуато) вооруженная группа людей напала на бильярдный клуб. В результате атаки погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на газету El Universal.

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Отмечается, что нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких человек, находившихся за бильярдными столами.

Среди пострадавших в результате нападения оказались двое несовершеннолетних.

Полиции не удалось задержать нападавших.

Как сообщал УНИАН, во время кровавых расправ участники мексиканского наркокартеля застрелили и расчленили 19 человек. 9 тел были подвешены под путепроводом, другие расчленены и брошены посреди дороги.