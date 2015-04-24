В Италии арестовали предполагаемых сообщников "Аль-Каиды"

15:29, 24 апреля 2015
Мир
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В Италии арестованы 18 предполагаемых членов "Аль-Каиды", которые, по версии полиции, могли планировать теракт против Ватикана в марте 2010 года.

italyandme.com

По предварительной информации, некоторые из задержанных были непосредственно связаны с Усамой бин Ладеном и причастны к организации терактов в Пакистане, передает Би-би-си. Предположительно, двое напрямую занимались охраной Усамы бин Ладена.

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Прокурор Кальяри Мауро Мура сообщил, что задержанные могли планировать теракт в Ватикане в марте 2010 года – об этом свидетельствуют перехваченные телефонные переговоры.

Широкомасштабная операция по задержанию предполагаемых сообщников "Аль-Каиды" проводилась в Сардинии.

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