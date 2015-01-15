"Аль-Каида" дала нападавшим на Charlie Hebdo $20 тысяч
Йеменская ячейка "Аль-Каиды" 3 года назад передала одному из боевиков, совершивших нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже, $20 тыс. на проведение террористических атак.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителей спецслужб, передает "ЕвроПравда". В то же время, как отмечается, американские спецслужбы, проанализировав перехваченные данные, пока не обнаружили какой-либо связи ячейки с братьями Куаши в последние месяцы.
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Однако братья, получив начальное финансирование, в дальнейшем могли совершить операцию без ее дополнительной прямой поддержки, отмечают чиновники.
По их словам, Шериф Куаши ездил в Йемен в 2011 году, где, возможно, встречался с местным лидером "Аль-Каиды", радикальным имамом Анваром аль-Авлаки, который впоследствии, в сентябре того же года, был уничтожен с помощью американского беспилотника.
Напомним, ранее лидер "Аль-Каиды" в Йемене взял на себя ответственность за теракты против французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Он сказал, что йеменская "Аль-Каида" выбрала цель, разработала план и профинансировала операцию в Париже.