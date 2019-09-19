Генерал армии США заявил о потере превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией утрачено.
Об этом Данфорд заявил, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, передает РБК.
«Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией потеряно», - приводятся в сообщении его слова.
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Данфорд отметил, что руководители оборонных ведомств признают это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. На встрече в Словении, по его словам, рассматривались два документа из новой стратегии: широкая концепция обороны и сдерживания НАТО, а также общая концепция операций НАТО.
Новая стратегия определяет планы Североатлантического альянса и положение сил, которые были предоставлены НАТО различными странами. Этот документ дает начальникам штабов коллективное понимание стоящих перед НАТО вызовов, уточнил Данфорд. Затем они могут вернуться в свои страны и работать с политическими лидерами, чтобы добиться конкретные оборонных инвестиций, которые будут служить их нации и дополнят потребности НАТО, добавил он.
Саммит глав оборонных ведомств стран-членов НАТО завершился в Словении 15 сентября.
Ранее УНИАН сообщал, что Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов Альянса вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября.