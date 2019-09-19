Генерал армии США заявил о потере превосходства НАТО над Россией

По его словам, из-за возрождающейся России НАТО работает над новой стратегией.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией утрачено.

Об этом Данфорд заявил, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, передает РБК.

«Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией потеряно», - приводятся в сообщении его слова.

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Данфорд отметил, что руководители оборонных ведомств признают это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. На встрече в Словении, по его словам, рассматривались два документа из новой стратегии: широкая концепция обороны и сдерживания НАТО, а также общая концепция операций НАТО.

Новая стратегия определяет планы Североатлантического альянса и положение сил, которые были предоставлены НАТО различными странами. Этот документ дает начальникам штабов коллективное понимание стоящих перед НАТО вызовов, уточнил Данфорд. Затем они могут вернуться в свои страны и работать с политическими лидерами, чтобы добиться конкретные оборонных инвестиций, которые будут служить их нации и дополнят потребности НАТО, добавил он.

Саммит глав оборонных ведомств стран-членов НАТО завершился в Словении 15 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов Альянса вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября.