Продлен срок следствия по делу об убийстве Немцова

Это подтверждают слова защитника Хамзата Бахаева Заурбека Садаханова, который заявил Би-би-си: "Меня уведомили, что 22 апреля будет продление сроков содержания под стражей. Скорее всего, оно будет не последним. Впереди огромный объем работы".

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"Меня это не удивляет, в срок они не укладывались", - сказал адвокат Шадида Губашева Илья Трофимов, отметив, что следствие, по его мнению, будет ходатайствовать о продлении ареста на месяц.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы подтвердила информацию о поступлении ходатайства о продлении ареста обвиняемым в убийстве Немцова. По ее словам, 22 апреля суд также рассмотрит продление ареста Анзору Губашеву, 23 апреля – Зауру Дадаеву и Шадиду Губашеву, 24 апреля – Темерлану Эскерханову.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе общения с россиянами в прямом эфире российских государственных каналов заявил, что не знает, будут ли найдены заказчики убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля.