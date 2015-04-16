Путин не знает, будут ли найдены заказчики убийства Немцова
Президент России Владимир Путин заявляет, что не знает, будут ли найдены заказчики убийства оппозиционера Бориса Немцова.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире российских государственных каналов.
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"Это абсолютно позорное явление и трагическое - убийство подобного рода. Идет следствие, буквально через день, максимум полтора, следователям ФСБ и МВД были известны имена исполнителей, вопрос был только в том, где и как их арестовать", - сказал Владимир Путин.
"Удастся ли выйти на заказчиков и есть ли заказчики, я пока не знаю. Это станет известно в ходе той работы, которая сейчас проводится", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне сепаратистов воюют российские войска.