Кремлю не понравились слова Зеленского об усилении санкций против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно воспринял призыв украинского лидера Владимира Зеленского к Европе продлить санкции против России.
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Об этом Песков сообщил 13 сентября, утверждая, что «санкции – это обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользы, противоречит международному праву и не несет ничего хорошего».
При этом пресс-секретарь Путина отметил, что им «больше нравятся слова» о выполнении Украиной положений минских соглашений, в частности – о дорожной карте.
«Вот эти слова, вот эти новости нам импонируют больше, чем те, что были озвучены», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к международным партнерам, которые думают над снятием санкций с РФ: «Вы теряете деньги. Мы теряем людей!».
«Санкции – это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира, и пока его не восстановят, санкции должны быть сохранены», - подчеркнул он.