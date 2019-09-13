Зеленский о попытках стран Запада снять санкции с РФ: "Вы теряете деньги. Мы теряем людей!"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам, которые думают над снятием санкций с РФ: «Вы теряете деньги. Мы теряем людей!».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
По его словам, санкции являются «мощным оружием».
«Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, очень им благодарен, но некоторые иногда думают о снятии санкций: «Вы теряете деньги, серьезно? Извините, мы теряем людей», - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что в цивилизованном мире платить налоги - это нормально, в том числе ради обеспечения порядка.
«Санкции – это фактически те же жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Это налог ради мира, и пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены», - подчеркнул президент Украины.