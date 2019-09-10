Песков подтвердил работу "шпиона" Смоленкова в Кремле
Олег Смоленков, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях РФ-США, действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности.
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей".
Также он заверил, что по роду службы Смоленков не имел прямых контактов с президентом РФ. Был ли чиновник агентом ЦРУ, Песков не знает.
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"Нет, я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет".
"Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, "криминального чтива", поэтому это давайте оставим на их усмотрение", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о местонахождении Смоленкова в данный момент, Песков ответил отрицательно.
"Мы не занимаемся розыском людей. Я только в данном случае могу констатировать, что действительно был такой сотрудник администрации, и что он несколько лет назад был уволен", - сказал Песков, отметив, что не располагает информацией, пропал ли после этого увольнения Смоленков.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году спецслужбы США тайно вывезли из России информатора самого высокого уровня в местной власти, потому что опасались, что президент Дональд Трамп мог выдать россиянам секретную информацию, которая разоблачит шпиона.
В свою очередь The New York Times со ссылкой на свои источники сообщил, что завербованный в России агент, которого спецслужбы США вывезли из страны в 2017 году, помог в расследовании вмешательства в выборы.
"Коммерсантъ" со ссылкой на источник, написал, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.