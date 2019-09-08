Премьером Грузии стал экс-министр МВД, который силой разгонял антироссийские протесты

В своем выступлении Гахария обвинил оппозицию в манипуляции общественным мнением.

Парламент Грузии в воскресенье, 8 сентября, объявил о доверии правительству во главе с новым премьер-министром Георгием Гахарией.

Об этом пишет грузинское издание "Грузия Онлайн".

Во время первой речи Гахария заявил депутатам, что "оккупация - это самая большая наша проблема".

Однако, по мнению премьера, для преодоления этой проблемы необходимо использовать любые инструменты, кроме войны.

«Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности», - заявил Гахария.

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Также новый премьер подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Европейский Союз и НАТО, а также максимально углубит отношения с США.

Стоит отметить, что оппозиция была категорически против назначения Гахарии премьер-министром, так как во время антироссийских протестов в стране он был министром МВД и силой разгонял протесты.

В своем выступлении Гахария обвинил оппозицию в манипуляции общественным мнением.

"Сегодня у нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и искажения реальности влияет на наших граждан, на их психику, их мораль. Это разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряжение".

Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки. Уже 21 июня полиция Тбилиси завершила операцию по разгону протестующих. По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу. 25 июня председателем парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе вместо Ираклия Кобахидзе, который подал в отставку 21 июня после массовой антироссийской акции и жестокого разгона демонстрантов.