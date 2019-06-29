В Тбилиси состоялась многотысячная акция с требованием отставки главы МВД Грузии

Участники акции протеста требуют отставки Георгия Гахария как ответственного за действия полиции в ночь на 21 июня.

Сегодня Оппозиционные партии и гражданские активисты собрались в центре Тбилиси на "Марш свободы", чтобы вновь потребовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария.

Об этом сообщает грузинский информационный ресурс Sputnik-Georgia.

"В отличие от митингов перед парламентом, где основная часть собравшихся – молодежь, дистанцирующаяся от конкретных политических партий, к "Маршу свободы" присоединились оппозиционные политики. На акцию отдельными колонами вышли сторонники бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Европейская Грузия - движение за свободу"", - сказано в сообщении.

Как сообщается, движение в центре Тбилиси перекрыто - протестующие заняли значительную часть проспекта Руставели.

На акции видны флаги Грузии, Украины и Евросоюза, а также плакаты с призывом к главе МВД уйти в отставку.

Оппозиция требует отставки Гахарии как ответственного за действия полиции в ночь на 21 июня.

Между тем, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе убежден, что действия правоохранителей в ночь на 21 июня заслуживают похвалы. Бахтадзе вспомнил события 1991 и 2003 годов, когда смена власти Грузии произошла силовым путем.

"Министерство внутренних дел помогло нам избежать тяжкого сценария и повторения тяжкого опыта. Исходя из этого министр внутренних дел и все министерство внутренних дел заслуживают благодарности лично от меня и от общества", - сказал Бахтадзе.

Читайте такжеВ Грузии отстранили от службы полицейских, которые разгоняли протестующих

Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки. Уже 21 июня полиция Тбилиси завершила операцию по разгону протестующих. По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.

25 июня председателем парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе вместо Ираклия Кобахидзе, который подал в отставку 21 июня после массовой антироссийской акции и жестокого разгона демонстрантов.