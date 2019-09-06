Forbes: Режим Путина борется за свое выживание

Не так важно, что произойдет на российских избирательных участках в воскресенье, как то, что сделают политические лагеря после голосования.

В воскресенье 8 сентября россияне пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать себе губернаторов и членов муниципальных органов власти. Но в отличие от предыдущих кампаний, в этот раз выборы в России привлекли большой внутренний и международный интерес.

После сомнительного решения российской избирательной власти запретить независимым и оппозиционным кандидатам баллотироваться, ссылаясь на многочисленные фальшивые причины, жители Москвы вышли на улицы требовать свободные и честные выборы.

Об этом пишет Forbes, напоминая, что в российской столице в толпы собирались до 60 тысяч человек. И это самые масштабные протесты с 2012 года, когда Владимир Путин вернулся в кресло президента. Упадок его популярности, а также очевидное нежелание разобраться с недовольством и яростью населения, превратили Москву в символическое поле битвы за политическое направление всей страны.

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Даже несмотря на сокращение количества участников демонстраций в течение лета из-за мощных репрессий, опросы показывают, что россияне больше поддерживают демонстрантов (37%), чем наоборот (27%). Это указывает на то, что у режима серьезные проблемы.

Владимир Путин и его соратники встревожены, что нынешние события могут подорвать их хватку на рычагах власти в России. Они боятся, что им придется не просто поделиться властью, а и вообще ее отдать. Насколько этот страх российской власти оправдан, можно сказать только после оценки четырех факторов, которые определяют рамки борьбы за власть в России.

Первый фактор – потеря Москвы равна потере всей страны. Россия хоть и территориально очень большая страна, но очень централизованная. Контроль в Москве или значительное присутствие в городской Думе даст оппозиции платформу для систематического размывания монополии Путина на власть.

Второй фактор – недовольство растет. На данный момент большинство участников протестов – это россияне среднего класса, которые требуют политических свобод. Но их ряды могут скоро расшириться за счет недовольных россиян, чье экономическое положение больше всего пострадало от стагнации экономики. Не исключено, что от широкомасштабного восстания Владимира Путина отделяет лишь один экономический кризис.

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Третий фактор – нового Крыма не будет. В свете международной борьбы за власть Владимир Путин ранее смог успешно отвлечь внимание от России, обращая внимание на внутренние проблемы других стран или развязывая конфликты. Аннексия Крыма подавила любую оппозицию в России и обеспечила Путину высокий рейтинг одобрения. Однако, его популярность снова приближается к самому низкому уровню за все времена. А на горизонте не видно еще одного условного Крыма, который российские войска могли бы аннексировать. Поэтому Путину придется столкнуться с внутренними проблемами.

Четвертый фактор заключается в том, что Россия – это не Украина. Нынешние протесты в Москве часто сравнивают с украинской революцией на Майдане, которая привела к свержению коррумпированного режима Виктора Януковича. Однако, такое сравнение противоречит трем фактам. Первый: Россия уже пережила подобную революцию в 1991 году, когда реформаторские силы не позволили жестким коммунистам захватить власть. Второй: режим Путина более «продвинутый», чем тот, который был свергнут в Украине. Российские власти осторожно движутся в революционных водах, чтобы не переиграть. И третий: США и Евросоюз сейчас раздроблены. Их внешняя политика, а в частности подходы к России, не согласованы. В отличие от случая Украины, Запад не давит эффективно на Путина и не поддерживает демонстрантов, чтобы повлиять на события в России.

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Подорвана ли власть Путина? Перед выборами, которые пройдут в воскресенье, трудно предсказать, насколько мощно оппозиция отреагирует на избирательные нарушения, учитывая, что пренебрежение избирательным правом по всей стране и в Москве было слишком вопиющим. Однако, даже если официальные результаты подтвердят доминирование Владимира Путина и его соратников, страх режима возрастет к концу недели из-за потенциально новых протестов и причин, которые стоят за ними.

Парадокс в том, что гораздо больше зависит от того, как обе стороны политических баррикад разыграют свои карты, чем от событий на избирательных участках в воскресенье. Владимир Путин может многое потерять. Поэтому не стоит недооценивать его изобретательность в решении невозможных ситуаций.