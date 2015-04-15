США эксгумируют сотни тел погибших в Перл-Харборе моряков
15:03, 15 апреля 2015Мир
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Останки почти 400 военнослужащих, погибших в Перл-Харборе в 1941 году, будут эксгумированы, для того чтобы их можно было опознать и похоронить по отдельности, сообщили власти США.
Похороны погибшего во время налета на Перл-Харбор японского летчика / re-actor.net
Моряки и морские пехотинцы с линкора "Оклахома", потопленного японскими торпедами, были похоронены на Гавайях в братской могиле, сообщает российская служба Би-Би-Си.
Их надеются идентифицировать с помощью современных криминологических экспертиз и тестов ДНК.
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"Оклахома" был одним из нескольких потопленных американских кораблей. Всего погибли более 2 400 человек.
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