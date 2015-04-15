США эксгумируют сотни тел погибших в Перл-Харборе моряков

Моряки и морские пехотинцы с линкора "Оклахома", потопленного японскими торпедами, были похоронены на Гавайях в братской могиле, сообщает российская служба Би-Би-Си.

Их надеются идентифицировать с помощью современных криминологических экспертиз и тестов ДНК.

Читайте такжеВ Лондоне археологи извлекут из земли останки 3 тысяч жертв чумы (фото)Нападение Японии на американскую военную базу в гавани Перл-Харбор 7 декабря 1941 года стало поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

"Оклахома" был одним из нескольких потопленных американских кораблей. Всего погибли более 2 400 человек.