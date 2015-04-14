Уничтоженные села Хакасии: в сети появилось видео последствий масштабных пожаров на юге Сибири
Опубликована аэросъемка населенных пунктов Хакасии.
В сети появилось видео из Хакасии - республики РФ, где продолжаются масштабные пожары. Аэросъемку провели над населенными пунктами Бейского района Хакасии: Новокурском, Сабинкой, Новоенисейкой, Дмитриевкой и Краснопольем.
Напомним, в Хакасии продолжаются масштабные пожары. По состоянию на утро 14 апреля в республике уже сгорели почти 1,3 тысячи жилых домов в 38 селах. Жертвами пожаров стали уже 23 человека, пострадало 900 человек.
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В МЧС по республике Хакасия говорят, что причиной возгораний стали несанкционированные и неконтролируемые палы сухой травы.Стремительному распространению огня способствовали жара и порывы ветра силой до 25 м/сек.