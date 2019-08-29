Врач из Архангельска о жертвах ядерного взрыва: дозиметрист убежал, когда увидел цифры

Врачи рассказали немецкому изданию, как пострадавших от взрыва в Архангельске доставили в обычную больницу без предупреждения о ядерном облучении.

Прошло три недели после серьезной ядерной аварии на военном полигоне на севере России. Но Кремль до сих пор молчит о ее причинах и последствиях. Врачи из местной больницы говорят, что жертв пытались лечить. И это вызвало раздражение российского руководства.

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что 8 августа 2019 года ядерный ракетный двигатель взорвался на полигоне вблизи побережья Белого моря. Подробности катастрофы неизвестны. Однако, в Вашингтоне считают, что авария возникла во время испытаний двигателя ракеты с ядерным двигателем, о которой Владимир Путин говорил в 2018 году.

Из официальных российских данных известно, что пять сотрудников федерального исследовательского центра в Сарове погибли от взрыва. Кроме того, жертвами стали двое российских военных. Тем временем, появляется все больше неофициальных данных, в частности, от разъяренных врачей из Архангельска. Трех сильно раненых людей доставили в одну из местных больниц. Местных медиков не предупредили о том, что пациенты были облучены радиацией.

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Журналисты Der Spiegel побеседовали с врачом из региональной больницы. Его имя издание не называет по просьбе российского медика. По его словам, пациентов доставили в полшестого вечера авиационной спасательной службой больницы. Это были трое мужчин в возрасте 30 лет и младше. Они были голыми и покрытыми фольгой. Их одежду собрали в полиэтиленовые пакеты. У одного был перелом позвоночника, а у другого – перелом таза. Травмы были хоть и тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни. Всем троим нужно было провести операцию.

«Никто в больнице не работал в защитных костюмах. В приемной палате пациентов осматривали голыми руками. В операционной также использовались обычные медицинские маски и только тогда, когда этого требовала ситуация. Не поступало прямых указаний о том, что эти пациенты были заражены радиацией», - рассказал врач, добавив, что спасатели на месте аварии указали на этот факт. Но почему-то информацию не передали дальше.

«Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. Возле головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение на уровне 25 тысяч микрорентген в час. Пациентов вывезли из операционной обратно в приемную палату и по очереди мыли в ванной. Ванная была настолько заражена, что позже военные ее вообще демонтировали», - рассказал врач.

После того, как пациентов помыли, им все же провели операции. Потом их должны были отправить в Москву. Но двое из троих умерли по дороге в аэропорт. По словам российского врача, их смерть не связана с травмами, а с острой лучевой болезнью.

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«Я специально спросил об этом у их врачей. Кроме того, в интернет попало врачебное заключение одного из пациентов. У него было 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови при максимально допустимом значении на уровне 10 тысяч. Это большая цифра. Двое пациентов умерли от острой лучевой болезни», - подчеркнул собеседник Der Spiegel.

Он также рассказал, что на следующий день пришли агенты ФСБ и взяли со всех привлеченных медиков подписку о неразглашении тайны. Всю медицинскую документацию включительно с электронными файлами изъяли. По словам российского врача, после встречи с представителями Минздрава РФ было принято решение отправить в Москву на обследование 57 сотрудников больницы в Архангельске. Но на самом деле отправили только 20. В организме одного из них нашли радиоактивный цезий-137.

«После этого эксперты из Москвы приехали к нам проводить обследование на месте. Но это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для выявления радиоактивных нуклидов. У нас взяли только анализы крови, мочи и проверили щитовидную железу. Отношение к врачам один в один напоминает мне Чернобыль», - посетовал врач.