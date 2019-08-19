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Взрыв на полигоне в РФ: радиационное облако накрыло часть Украины (карта)

14:05, 19 августа 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) опубликовали анимированную карту с вероятным разлетом радионуклидов после взрыва ракеты на полигоне под Северодвинском в России.

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Карту распространения радиационного шлейфа опубликовал глава организации Лассина Зербо на странице Twitter.

На карте показано движение облака. 15 августа оно задело оккупированный Крым и большую часть Юго-Восточной Украины, а местами - Центральную часть страны. Над территорией Украины облако "летало" с 15 по 18 августа включительно. Наблюдения, показанные на карте, велись с 8 августа.

Ранее Зербо также заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска ушли в оффлайн спустя два дня после инцидента на полигоне близ деревни Нёнокса.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.

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Теги: #взрыв на полигоне#взрыв ракеты#взрыв в России на учениях