Взрыв на полигоне в РФ: медиков не предупредили о радиации, а ФСБ изъяла документы в больнице - СМИ

Медперсонал, который обследовал и лечил пострадавших, отправили в Москву на обследование.

Медиков Архангельской областной больницы в России изначально не предупредили, что после взрыва на военной базе возле села Ненокса возле Северодвинска к ним доставили зараженных радиацией троих пациентов.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в больнице, которые просят их не называть - из-за возможного внимания к ним со стороны спецслужб, передает ТСН. Все источники - это коллеги врачей, которые занимались пострадавшими.

Врачи подписали расписки о неразглашении информации. А спецслужбы изъяли в медучреждении всю документацию, которая касалась этих пациентов.

В больницу троих пострадавших доставили голыми, они были завернуты в пластиковые мешки. На то время медики знали только о факте взрыва на военной базе - и никаких подробностей. Впоследствии, по дороге в аэропорт, откуда должны были лететь на лечение в Москву, двое пострадавших скончались, рассказали трое собеседников.

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"Никто - ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор - не сообщали персонал о том, что пациенты заражены радиацией", - сказал один из хирургов больницы. Он добавил, что у врачей были подозрения о радиации, но предупреждения и подтвержденной информации не было.

Четверо медиков, двое из которых занимают руководящие должности, рассказали, что их коллег шокировало и возмутило такое отношение к ним. Ведь и их здоровье подвергалось опасности.

"Сотрудники разъяренные, если не сказать больше. Мы не были готовы к этому, и другие люди могли пострадать. Однако, все выполняли свою работу профессионально", - подчеркнул один из источников.

"Как говорят наши коллеги, в момент, когда привезли пострадавших в Неноксе, медики не были предупреждены, что это зараженные люди. Только через некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита. Речь о том, что была радиоактивная пыль. Людей никто не предупредил о заражении, сначала. Все, кто там был на тот момент, спасали пострадавших. Из других отделений приглашали врачей на консультацию", - рассказывала изданию "Северные новости" сотрудница больницы. Она уточнила, что с зараженными радиацией общались больше 50 человек. Некоторые из них отправились в Москву в срочном порядке на медицинское обследование.

Собеседники The Moscow Times также подтвердили, что медперсонал, который обследовал и лечил пострадавших, отправили в Москву на обследование. У одного из врачей обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани – общаться с журналистами он не хочет.

Сразу пятеро анонимных собеседников подтвердили информацию, что их коллеги подписали обязательства о неразглашении. "Их не заставляли подписывать. Но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет "нет", - сказал один из старших врачей.

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Как сообщалось, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.