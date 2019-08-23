США и Россия на заседании Совбеза ООН обвинили друг друга в гонке вооружений

Россия обвинила США в том, что после разрыва ДРСМД под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений.

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, которое было созвано в четверг, 22 августа по требованию Москвы и Пекина, российские, американские и китайские дипломаты обвинили друг друга в угрозах из-за ядерного оружия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-III. По его словам, в Вашингтоне неоднократно давали понять, что не заинтересованы в сохранении этого соглашения в существующем виде. Кроме того, он заявил, что мир стоит в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.

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В свою очередь, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США добиваются получения односторонних военных преимуществ за счет выхода из ДРСМД. По его словам, США таким образом ушли от выполнения международных обязательств.

В ответ исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн заявил, что США намерены разрабатывать и испытывать ракетные системы, ранее запрещенные ДРСМД, ссылаясь при этом на угрозы со стороны Москвы и Пекина. Он указал, что действия России и Китая ведут к тому, что происходит размыв основы безопасности, и США не намерены игнорировать эту ситуацию.

"Мы не будем сидеть сложа руки и предпримем необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности наших союзников, это предусматривает испытания и разработку систем для противодействия тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - отметил Коэн.

Как сообщал УНИАН, 2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данная сделка прекратила свое действие.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ был призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.