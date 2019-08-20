Business Insider: Россию ждет еще много ядерных взрывов из-за гонки вооружений

Москва склонна ставить под угрозу своих специалистов и граждан, но из-за этого весь мир рано или поздно окажется в опасности.

Авария во время испытаний нового оружия судного дня в начале месяца убила несколько человек на российском испытательном полигоне. И это может быть только началом для России, которая пытается расширить свой арсенал.

Президент России Владимир Путин объявил в прошлом году, что его страна разрабатывает мощные новые образцы оружия, которые пробьют оборону США. Среди них ракети с ядерными двигателями 9М730 «Буревесник», - пишет Business Insider.

Стратегическая враждебность между США и Россией усилилась во времена, когда американские военные все больше сосредотачиваются на угрозах со стороны других больших государств. Кроме того, недавно Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) от 1987 года развалился. А Вашингтон и Москва начали работу над новыми ракетами наземного базирования. Американские военные в минувшее воскресенье испытали новую ракету средней дальности.

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«США и Россия, похоже, скатываются к новой гонке вооружений из-за какой-то странной ностальгии или из-за того, что никто не может придумать ничего лучшего», - сказал директор Евразийской программы нераспространения вооружений в Центре Джеймса Мартина Джеффри Льюис.

В России называют ракеты «Буревесник» непобедимыми и утверждают, что они имеют «неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию, что позволяет избежать перехвата». Если оружие действительно работает, вероятно, оно способно на такие маневры. Западные эксперты и разведчики убеждены, что смертельный взрыв на базе ВМС России вблизи села Ненокса был вызван провальным испытанием новой ракеты. При этом, они указывают на скачок радиационного фона в регионе.

Катастрофы часто происходят в армии США. Много военных и специалистов, которым присваивали звание «национальных героев», принесли большую жертву ради российских достижений. Эксперт по России Джеффри Эдмондс, который ранее был аналитиком ЦРУ и членом Национального совета безопасности США, сказал Business Insider, что проблема Москвы в слишком больших амбициях. Россия часто объединяет желание идти на риск с устаревшей военной инфраструктурой, которая просто не способна сократить угрозы. Таким образом, возникает опасная среда, в которой катастрофы очень вероятны.

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По мнению Льюиса, новая гонка вооружений принесет России угрозу новых ядерных катастроф наподобие той, которая произошла в селе Ненокса.

«Даже во времена Холодной войны у нас не было широкомасштабной катастрофы. Все ограничивалось рядом небольших катастроф для многих людей, которые их пережили», - пояснил Льюис.

На фоне недавней аварии во время испытания ракеты компания «Росатом», которая потеряла пятерых сотрудников из-за взрыва, просто заявила, что такие вещи «случаются во время испытаний новых технологий». Глава компании Алексей Лихачев сказал, что лучший способ почтить память погибших – это «продолжить работу над новым оружием».

«Россия склонна к ядерным катастрофам. Но эти аварии не ставят под угрозу только самих россиян. Рано или поздно, под угрозой из-за них будет весь мир», - предупредил бывший профессор Военного колледжа Вооруженных сил США Стивен Бланк.