США испытали крылатую ракету впервые после выхода из ДРСМД

Испытания провели в Калифорнии, ракета попала в цель, находящуюся на расстоянии более 500 километров от места запуска.

Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемостью более 500 километров, которая была запрещена договором с Россией, из которого обе стороны вышли ранее в этом месяце.

Как сообщило Министерство обороны США, испытания такой ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.

Читайте такжеСША начали разработку новых ракетных систем

«Испытуемая ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и аккуратно поразила цель, пролетев более 500 километров», – сообщил Пентагон.

Полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет среднего радиуса действия, говорится в сообщении.

2 августа официально прекратил действие договор о ядерных ракетных вооружениях, запрещающий целый класс таких ракет. И США, и Россия в тот день подтвердили, что выходят из договора, который просуществовал 31 год. При этом обе стороны обвинили друг друга в его срыве, и обе стороны отрицают обвинения противоположной.