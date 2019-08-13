В Кремле после ядерного взрыва заговорили о «победе» над США в ракетной гонке

В Москве убеждены, что российские инженеры уже давно перегнали американских в разработке нового ядерного оружия.

Кремль заявил, что побеждает в новой гонке по разработки передового ядерного оружия несмотря на загадочную ракетную аварию на прошлой неделе, которая произошла на севере России. После инцидента в местности резко вырос уровень радиации.

Как пишет Reuters, в государственной компании «Росатом» рассказали, что 8 августа произошла авария во время ракетных испытаний на морской платформе в Белом море. В результате погибли пять человек, а еще трое были ранены. Компания пообещала все равно продолжать работу над разработкой нового оружия. А погибших мужчин назвали героями.

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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter в понедельник, что США «много узнали» из взрыва, который произошел во время испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем. Этими ракетами Владимир Путин хвастался в прошлом году. В частности, речь идет о ракете 9М730 «Буревесник». Российский президент утверждал, что она имеет неограниченный радиус действия и способна преодолеть любую оборону.

Трамп написал на Twitter, что у США есть «похожая, но более совершенная технология». А ситуацию с ядерным взрывом во время испытаний российской ракеты он назвал «не хорошей». Но Кремль отреагировал на комментарии Трампа заявлением, что именно Россия побеждает Америку в разработке передового ядерного оружия.

«Наш президент неоднократного говорил, что российские инженеры в этом секторе существенно опережают тот уровень, на котором находятся другие страны на данный момент», - подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.