При взрыве на российском военном полигоне погибли пять сотрудников "Росатома"

По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли, еще трое получили травмы в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области России

Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации, передает ТАСС.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском 8 августа, где испытывали жидкостный реактивный двигатель, погибли два человека. Власти приводили данные также о шести госпитализированных.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Как сообщалось, 8 августа в Архангельской области Российской Федерации на территории воинской части произошел пожар. По данным Минобороны РФ, в результате инцидента погибли двое специалистов, еще шестеро получили ранения. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что никаких вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано и радиационный фон вблизи места взрыва и пожара, в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.