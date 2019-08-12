«Меньше ходить по-большому»: президент Бразилии придумал странный способ борьбы с изменением климата

А чтобы реже ходить в туалет, он предложил начать меньше есть.

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил странный способ спасти климат Земли. По его мнению, для этого людям надо меньше гадить.

«Достаточно просто меньше есть», - сказал Болсонару, отвечая на вопрос о защите окружающей среды и обеспечении страны продовольствием.

«Вы говорите о загрязнении окружающей среды. Достаточно ходить по-большому через день. Это пойдет на пользу всему миру», - цитирует Newsweek слова бразильского президента.

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Его комментарий прозвучал спустя считанные недели после того, как он столкнулся с осуждением за позицию относительно быстрой вырубки лесов Амазонки. Когда Национальный институт космических исследований опубликовал данные о резком повышении вырубки, Болсонару обвинил ведомство в манипуляции с целью навредить имиджу его администрации. Он также уволил директора института физики Рикарду Галвау.

Министр окружающей среды Рикарду Саллез признал повышение вырубки, но заявил, что данные института были «неточны», а потому они произвели «неправильное» впечатление. Правое правительство Болсонару неоднократно критиковали за отрицание проблемы окружающей среды.

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В июле президент Бразилии заявил, что вопрос глобального потепления преувеличен и касается только «веганов, которые едят только растения». Также он обвинил в изменении климата рост населения.