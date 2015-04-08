В Йемене начался гуманитарный кризис

Они говорят, что необходимые медицинские материалы не поступают достаточно быстро, чтобы справиться с этим кризисом, передает Радио Свобода.

По данным Всемирной организации здравоохранения ООН по состоянию на 7 апреля, по меньшей мере 560 человек погибли, почти две тысячи ранены, а около 100 тысяч вынужденно покинули свои дома.

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В Йемене в течение последних недель активизировалось противостояние между силами, поддерживающими президента Абд-Раббу Мансура Хади, и боевиками движения «Аль-Хути», которых якобы поддерживает Иран. В Тегеране эти обвинения отрицают.

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией уже около двух недель наносит воздушные удары по базам «Аль-Хути» в Йемене.

Ранее УНИАН сообщал, что авиаудар по лагерю беженцев в Йемене унес жизни 40 человек.