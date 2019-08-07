В Кыргызстане задержали экс-президента: видео штурма

В штабе экс-президента Алмазбека Атамбаева сообщили, что в его доме продолжается стрельба.

Спецназ задержал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш.

Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

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"Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении", - сказал представитель штаба.

В то же время, по утверждению собеседника агентства, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.

Бойцы спецподразделений Кыргызстана начали операцию по силовому задержанию Атамбаева несколько часов назад. Во время штурма ранения получили более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента.

"К дому Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники, их сейчас насчитывается до 500 человек. Люди возводят баррикады и пытаются прорваться внутрь дома", - отметил собеседник.

Напомним, Атамбаев был президентом Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года.