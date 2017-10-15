В Кыргызстане проходят президентские выборы

В Кыргызстане сегодня, 15 октября, проходят выборы президента. Об этом сообщает knews.

На пост главы государства претендуют 10 кандидатов: Эрнис Зарлыков, Токтайым Уметалиева, Темир Сариев, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Арстанбек Абдылдаев, Сооронбай Жээнбеков, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев.

В выборах смогут принять участие 3 млн 25 тыс. 902 кыргызстанца.

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По данным Центризбиркома Кыргызстана, открыты 2 тыс. 375 избирательных участков.

Итоги выборов должны быть подведены не позднее 4 ноября.

1 декабря истекает президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева. До 7 декабря избранный президент принесет присягу, но только в том случае, если кандидат наберет более 50% голосов избирателей. В противном случае в Кыргызстане будет объявлен второй тур президентских выборов.