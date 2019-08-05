Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах в США

Трамп дал указание Минюсту США разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.

Об этом американский лидер заявил в своем обращении к нации, передает портал Vice News.

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В связи с произошедшим хозяин Белого дома призвал на законодательном уровне принять ряд мер, которые способствуют снижению уровня насилия с применением огнестрельного оружия и остановят потенциальных стрелков. В частности, американский лидер заявил, что дал указание Минюсту США разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

«Эта высшая мера наказания должна приводиться в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек», - сообщил Трамп.

Напомним, в субботу, 3 июля, в США нападающий открыл огонь в торговом районе в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек и еще 26 получили ранения.

Нападавший расстрелял людей из винтовки, выбрав торговый район, где на тот момент находились по меньшей мере три тысячи человек. Население округа Эль-Пасо на 80 процентов состоит из лиц латиноамериканского происхождения.

Позже в городе Дейтон в штате Огайо еще один вооруженный мужчина устроил стрельбу. Вследствие нее по меньшей мере девять человек погибли и 26 ранены.

Третий случай произошел в Чикаго - неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков. В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек.