New York Times: Украина переносит войну идей с Кремлем на территорию России

С определенной точки зрения, российский автократ оказался в положении злой королевы из сказки о Белоснежке.

Он - сообразительный политик, который понимает силу телевидения, пользуется широкой поддержкой в своей стране и время от времени, что не так важно, публично снимает рубашку. И речь идет не о бессменном президенте России на протяжении последних 20 лет Владимире Путине.

Это Владимир Зеленский, бывший комедийный актер, который в мае стал президентом Украины. Его соратники настаивают, что новый украинский лидер сосредоточен на внутренних изменениях и не желает стать враждебным к Путину в регионе, где российский автократ вызвал много критики, но остается безо всякой конкуренции. Но соперничество уже очевидно, пишет New York Times.

Украинские отношения с Россией, которая оккупировала часть украинской территории в 2014 году и устроила войну, стали стержнем многих проблем в сфере безопасности в Европе. Подход Зеленского к ним соединил напористость и стратегическое великодушие, чтобы достучаться до русскоязычных людей, благосклонность которых его националистический предшественник не смог получить.

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"Одна из причин возникновения этого конфликта в том, что две страны выбрали разные пути развития", - сказал новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который теперь сосредоточился на работе над внешней политикой и отношениями с Россией.

"И теперь актер, которого положительно воспринимают его зрители, представляет свою страну. Таким образом, позитивное отношение к Зеленскому может перенестись на Украину и украинский способ управления", - добавил он.

Западные санкции стали долгосрочным бременем на шее российской экономики, сокращая популярность Путина среди россиян и подталкивая Кремль к поискам завершения войны против Украины. Зеленский перед выборами обещал добиться конца конфликта. Западные дипломаты восприняли это с осторожным оптимизмом. 11 июля украинский президент позвонил Путину. Это стало свидетельством того, что обе стороны готовы к переговорам.

Но, словно два боксера на ринге, Путин и Зеленский вот уже два месяца кружат друг вокруг друга, нанося осторожные небольшие удары. Путин устроил несколько мелких кризисов, чтобы испытать нового украинского президента. Но если Петр Порошенко был ограничен украинскими националистическими настроениями в парламенте, Зеленский пользуется возможностью говорить с русскоязычными шахтерами и металургами на Востоке Украины, а также с россиянами, которые устали от Путина в России.

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Один из западных дипломатов сказал изданию на условиях анонимности, что Зеленский - это новичок, который играет в игру с высокими ставками против проницательного и опытного оппонента. И пока ему это неплохо удается. Путин отреагировал на победу Зеленского на выборах, предложив русскоязычным украинцам на оккупированных территориях российские паспорта. И это зловещий шаг, который даст Кремлю возможность оправдать полномасштабное вторжение якобы необходимостью "защитить своих граждан". Зеленский в ответ обратился к российской оппозиции.

"Мы хорошо знаем, что дает российский паспорт. Он дает право быть арестованным за мирный протест и право не иметь свободных и честных выборов", - сказал украинский президент. Он предложил украинские паспорта россиянам, "которые больше всего пострадали" он репрессивного правительства России.

Зеленский пообещал вернуть два десятка украинских моряков, незаконно захваченных силами РФ в Азовском море. Но он при этом быстро отпустил экипаж российского танкера, арестованного в прошлом месяце, отдав предпочтение моральному превосходству вместо поисков шанса для обмена.

Издание пишет, что Зеленский занимает президентское кресло лишь два месяца. За этот период у него было много возможностей сделать ошибку. Во внутренней политике он уже споткнулся, предложив запретить занимать государственные посты политическим оппонентам. А состав его администрации - это смесь из хорошо подготовленных технократов и друзей из комедийных времен, которым не хватает навыков для проведения изменений.

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Однако, члены его внешнеполитической команды хотят перенести поле битвы идей из Украины на российскую территорию, воспользовавшись опытом Зеленского в общении с россиянами через комедийные шоу и фильмы. Его работы популярны в России. Как и Путин, Зеленский заботится о своем образе "простака". Он также создал группу, которая должна запустить русскоязычный телеканал. Он будет вести трансляцию на оккупированные территории и обращаться к зрителям внутри России через интернет. Имя Зеленского уже стало вторым наиболее упоминаемым в российских СМИ после Путина.

В более предметных вопросах Зеленский сейчас придерживается политики в отношении России, которую Украина вела на протяжении последних лет. Он, например, поддерживает выполнение так называемых "Минских соглашений" от 2015 года. По словам украинского журналиста Ивана Яковины, изменился подход Украины в "мягкой силе". Путин оказался в той же ситуации, что и злая королева из сказки о Белоснежке.

"Королева смотрит в зеркало и спрашивает: "Не я ли на свете всех милее?". А зеркало говорит: "Знаешь, там где-то далеко живет молодая принцесса"", - сравнил Яковина.