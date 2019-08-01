Россия освободит украинских моряков в ближайшем будущем - адвокат

По мнению адвоката украинских моряков Николая Полозова, их дальнейшее содержание будет вредить интересам российской власти.

Освобождение захваченных Федеральной Службой Безопасности России украинских моряков - это перспектива ближайшего будущего, а не отдаленная».

Такое предположение 31 июля Крым.Реалии высказал адвокат Николай Полозов.

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«Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября. Я допускаю, что вполне возможно, что политическое решение об их освобождении, тем более, что Украина отправила все необходимые документы, состоится до этого срока. Произойдет это в ближайшую неделю, в течение августа или сентября – я не могу ответить», – сказал Полозов.

По его словам, дальнейшее содержание моряков будет вредить интересам российской власти, а "такого они, конечно, не допустят".

Как сообщал УНИАН, Денисова заявляла, что договоренности о возвращении Украине захваченных Россией в плен украинских моряков достигнуто и производится оформление документов.

Позже она уточнила, что сейчас ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках исполнения решения Международного трибунала ООН.