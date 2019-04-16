Политолог объяснил секрет популярности Путина

Эксперт считает, что Владимир Путин сумел сформировать для россиян концепцию "новой России, вставшей с колен", пускай даже ценой утраты демократических свобод.

За последнее время рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до 55%, но для украинских политиков такой показатель - это недосягаемая величина.

Об этом заявил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главред.

"Как бы там ни было, Путин олицетворяет собой сильного лидера. Он сумел сформировать для россиян концепцию "новой России, вставшей с колен", пускай даже ценой утраты демократических свобод. И так или иначе российское общество в основной своей массе Путина поддерживает. То есть существует некий компромисс между российским обществом и властью", – отмечает политолог.

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По его мнению, падение рейтинга Путина требует реагирования.

"Если посмотреть российские новости, то становится очевидно, что в России идут посадки чиновников среднего и выше среднего звена. Россия этим занимается куда как более активно, нежели Украина. Такие действия как раз и отвечают образу сильной власти и сильного лидера. И этот образ Путину пока что удается "продавать" россиянам", - подчеркивает Золотарев.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко полагает, что разговоры о наличии двойников у президента России Владимира Путина - не безосновательны.