В Охотском море возобновились поиски моряков, выживших в крушении траулера

Об этом сообщил представитель ДВРЦ МЧС России, передают РИА Новости.

"Активные поиски возобновились в воскресенье. На месте находятся более 20 рыболовецких судов, самолет Бе-200 проведет воздушную разведку. Планируется, что на поиски могут вылететь и два вертолета Ми-8", — сказал собеседник.

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Морозильный траулер, приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на 2 апреля за 300 км на юг от Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всего на борту находились 132 человека.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гражданство Украины одного члена экипажа траулера «Дальний Восток», гражданство еще троих моряков уточняется.