Foreign Policy: У нового премьера Британии есть старая проблема с олигархами России

Британские правоохранители не думают, что Джонсон лоялен к Путину, однако, он может стать менее требовательным к российским олигархам и их грязным деньгам

Офицер Национального криминального агентства (NCA), которое в Великобритании играет ту же роль, что и ФБР в США, был очень разочарован и взбешен, рассуждая о политических потрясениях в его стране. «Я уже слышу предположения, что разобраться с грязными российскими деньгами – это уже не приоритет. И, вероятно, внимание к ним будет еще меньше», - сказал он, допивая вторую кружку пива.

«Некоторое время я думал, что мы наконец выбросим олигархов России. Но теперь перед ними снова могут расстелить красный ковер», - говорил офицер NCA старшему научному сотруднику Королевского объединенного института оборонных исследований Марку Галеотти.

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Британский эксперт пишет в статье для Foreign Policy, что Великобритания заняла жесткую позицию в отношении России, особенно после попытки убийства российского шпиона на британской территории, который перебежал на сторону MI6. Лондон выдворил 23 дипломатов российского посольства. Он установил жесткий контроль над россиянами, которые прилетают на частных самолетах, и начал тщательно обыскивать их вещи. Тем временем NCA и разведка начали расследовать то, как российские грязные деньги попадают в королевство. Будучи премьер-министром, Тереза Мэй четко послала сигнал россиянам, которые хотят пользоваться свободой и стилем жизни Лондона, но при этом работают на Кремль против Британии.

«Таким людям, а также их деньгам, не место в нашей стране», - сказала она.

Но на фоне избрания Бориса Джонсона премьер-министром на этой неделе и приближения потенциального жесткого выхода королевства из Евросоюза британские усилия, нацеленные разобраться с российскими политико-деловыми фигурами, могут сделать огромный шаг назад. Вряд ли Джонсон будет мягче к Владимиру Путину. Хотя британская пресса недавно обнаружила тесные связи нового премьера с российским бизнесменом Александром Темерко (который, правда, критиковал Москву за агрессию против Украины).

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Опасения основываются больше на том, что жесткий Brexit будет иметь очень негативное влияние на британскую экономику. Прогнозы Банка Англии говорят даже о том, что ВВП страны может упасть на 8%. Многие боятся, что правительство будет отчаянно искать ликвидности и иностранных инвестиций. Британия после Brexit из-за этого может стать еще более открытой для грязных денег и клептократов, чем она была после финансового кризиса 2008 года.

На самом деле трудно сказать, что переменчивый Джонсон думает о Путине или вообще о ком угодно. Новый премьер-министр Великобритании публично высмеивал и критиковал российского президента. Однако, были и сообщения, которые в Министерстве иностранных дел королевства никогда решительно не отрицали, что во время работы Джонсона во главе ведомства с его портфолио исключили надзор за разведкой MI6 из-за российских связей. Он точно не поклонник и не друг Путина. Тревогу вызывает то, что Джонсон уже сделал некоторые предвыборные обещания, из-за которых Великобритания потеряет десятки миллиардов фунтов стерлингов. Поэтому он заявил, что станет «наиболее лояльным к бизнесу премьер-министром» за все времена. Это означает, что вероятно он будет закрывать глаза на поток российских денег в Лондон.

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Будучи мэром британской столицы, он председательствовал над бумом на рынке недвижимости, двигателем которого были часто сомнительные внешние инвестиции. И ответом Джонсона на проблему грязных денег было не остановить их, а просто обложить налогами. Поэтому не удивительно, что британские правоохранители очень встревожены. Офицер NCA, с которым говорил Галеотти, не ожидает, что будут какие-то решения, позволяющие россиянам и их грязным деньгам остаться в Британии. По его мнению, новое правительство может только сделать решение этой проблемы неприоритетным и отобрать нужное финансирование. А это избавит правоохранителей ресурсов для борьбы с российскими олигархами.

Неназванный британский экс-разведчик рассказал, что его коллеги, с которыми он поддерживает коллеги, настроены очень негативно.

«Если российские олигархи останутся здесь со своими тайными связями с Кремлем, это нужно рассматривать как риск для национальной безопасности, а не как экономическую возможность», - сказал он.