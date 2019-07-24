Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании

Королева Елизавета II попросила Джонсона сформировать новое правительство.

Бывший министр иностранных дел, экс-мэр Лондона Борис Джонсон официально стал премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает британский телеканал Sky News, Джонсон прибыл в Букингемский дворец для встречи с королевой Елизаветой II.

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В частности, королева попросила Джонсона сформировать новое правительство.

Сегодня Тереза Мэй подала в отставку с должности главы британского правительства.

Ожидается, что Джонсон должен назначить новых министров после того, как Филипп Геммонд подал в отставку с должности канцлера государственного казначейства, Дэвид Лидингтон - с должности министра Кабинета министров, Рори Стюарт - министра по вопросам международного развития и Дэвид Гок - министра юстиции.