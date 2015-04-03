Обама поддержал соглашение по результатам ядерных переговоров шести стран с Ираном

«После многих месяцев жесткой принципиальной дипломатии мы согласовали основу этого соглашения, и это хорошое соглашение, которое соответствует нашей главной цели. Эта договоренность отрежет все пути, к которым Иран может прибегнуть, чтобы создать ядерное оружие», - подчеркнул американский лидер, сообщает Радио Свобода.

Вечером 2 апреля дипломаты Ирана и шести мировых государств согласовали основные моменты соглашения по ядерной программе Тегерана, которое должно быть окончательно согласована до 30 июня.

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31 марта участники переговоров решили продолжить консультации, поскольку до этого времени им не удалось достичь рамочных договоренностей об ограничении Ираном ядерных разработок в обмен на ослабление международных санкций.

Запад подозревает Тегеран в попытках создать ядерное оружие. Иран отвергает эти предположения, утверждая, что разработки ведутся исключительно в мирных целях.