Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика

Российский бомбардировщик два раза нарушил воздушное пространство Южной Кореи.

Во вторник, 23 июля, российский военный самолет дважды вторгся в воздушное пространство Южной Кореи над Восточным морем.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Минобороны Южной Кореи.

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Отмечается, что российский бомбардировщик в нарушение международных договоров два раза по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи.

На перехват были направлены южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы.

Издание напоминает, что при последнем подобном инциденте два российских военных самолета нарушили зону идентификации противовоздушной обороны Кореи 20 июня и пробыли в ней около получаса.

Как сообщал УНИАН, в середине июля истребители ВВС Финляндии были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.