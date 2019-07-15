Финляндия подняла в воздух истребители из-за трех военных самолетов России (фото)
Истребители ВВС Финляндии в понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление финских военных.
"15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.
В финских ВВС отметили, что воздушное пространство Финляндии не было нарушено.
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Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это - самый тяжелый боевой самолет в мире, а также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении РФ.
А-50 - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++.
Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, А-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF#readinesspic.twitter.com/uCt3GNO8YO— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) July 15, 2019