Количество жертв на траулере «Дальний Восток» в Охотском море возросло до 54
06:54, 02 апреля 2015Мир
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По данным капитана координатора Морского спасательного подцентра по состоянию на 15.00 по камчатскому времени, спасено 63 человека.
Траулер затонул в Охотском море / rospriroda.ru
Подняты тела 54 человек, судьба остальных 15 человек неизвестна, сообщили также в МЧС России по Камчатскому краю.
Поисково-спасательную операцию проводят 26 рыболовецких суден.
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"Из аэропорта города Елизово в район ЧС вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся 4 спасателя и один медик. Спасатели окажут необходимую помощь потерпевшим бедствие морякам и эвакуируют их в медицинское учреждение города Магадана", - сказано также в сообщении российского МЧС.
Ранее УНИАН сообщал, что 63 живых и 43 погибших подняты из воды на месте крушения БАТМ "Дальний Восток" у берегов Камчатки.
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