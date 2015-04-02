Количество жертв на траулере «Дальний Восток» в Охотском море возросло до 54

Подняты тела 54 человек, судьба остальных 15 человек неизвестна, сообщили также в МЧС России по Камчатскому краю.

Поисково-спасательную операцию проводят 26 рыболовецких суден.

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"Из аэропорта города Елизово в район ЧС вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся 4 спасателя и один медик. Спасатели окажут необходимую помощь потерпевшим бедствие морякам и эвакуируют их в медицинское учреждение города Магадана", - сказано также в сообщении российского МЧС.

Ранее УНИАН сообщал, что 63 живых и 43 погибших подняты из воды на месте крушения БАТМ "Дальний Восток" у берегов Камчатки.