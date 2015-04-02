Количество жертв на траулере «Дальний Восток» в Охотском море возросло до 54

06:54, 02 апреля 2015
Мир
3202

По данным капитана координатора Морского спасательного подцентра по состоянию на 15.00 по камчатскому времени, спасено 63 человека.

rospriroda.ru

Подняты тела 54 человек, судьба остальных 15 человек неизвестна, сообщили также в МЧС России по Камчатскому краю.

Поисково-спасательную операцию проводят 26 рыболовецких суден.

Читайте такжеВ Черном море терпит бедствие российский сухогруз: ситуация критическая

"Из аэропорта города Елизово в район ЧС вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся 4 спасателя и один медик. Спасатели окажут необходимую помощь потерпевшим бедствие морякам и эвакуируют их в медицинское учреждение города Магадана", - сказано также в сообщении российского МЧС.

Ранее УНИАН сообщал, что 63 живых и 43 погибших подняты из воды на месте крушения БАТМ "Дальний Восток" у берегов Камчатки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter