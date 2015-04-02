У берегов Камчатки затонул траулер, более 40 погибших, на борту были украинцы

63 живых и 43 погибших подняты из воды на месте крушения БАТМ "Дальний Восток" у берегов Камчатки, передает ТАСС.

Поиски еще 26 членов экипажа продолжаются. Об этом сообщил дежурный морского спасательно-координационного подцентра Росморречфлота.

"Всего на борт судов, участвующих в спасательной операции, подняты 106 человек, из них 43 тела погибших и 63 выживших", - сообщил собеседник агентства.

Всего на судне было 132 человека. Таким образом, без вести пропавшими пока остаются 26 членов экипажа БАТМ "Дальний Восток".

Их поиск ведут уже 26 судов различного типа, находящихся в районе зоны бедствия на промысле.

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78 членов команды судна - граждане России, 54 человека - иностранцы, граждане государств: Мьянма, Украина, Литва, Вануату.

БАТМ "Дальний Восток" потерпел крушение в Охотском море в 330 км западнее поселка Крутогоровский Камчатского края и в 250 км южнее Магадана. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), судовладелец ООО "Магеллан". Видимость составляет 24 км, ветер 9 метров в секунду, высота волны 1,5 метра, температура воды - около нуля градусов.

Вероятная причина затопления - пробоина, полученная в результате столкновения с дрейфующим льдом. Об этом агентству сообщил источник в МЧС Камчатского края.

"Судно сигнала бедствия SOS не подавало. Предположительная причина катастрофы - столкновение с дрейфующим льдом, в результате которого была получена пробоина", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что принято решение об отправке наиболее сильно пострадавших в кораблекрушении в больницы города Магадан, так как он находится ближе к месту происшествия, чем Петропавловск-Камчатский. Их заберет вертолет Ми-8 со спасателями на борту, который вылетел из краевого центра.

По факту крушения траулера "Дальний Восток" у берегов Камчатки возбуждено уголовное дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Сахалинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Также проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания организовала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее УНИАН сообщал, что в Беринговом море затонул южнокорейский траулер, погибли десятки человек.