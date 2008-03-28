Буш: Послушай, Алена, что со мной случилось в Техасе

“Где ты живешь, Алена? В Киеве? – поинтересовался Президент США Джордж Буш во время интервью у украинской журналистки Алены Гетьманчук (журнал “Главред”). – Действительно? И ты проделала такой путь, чтобы сделать это интервью?

Я очень благодарен за это. О, послушай, что случилось со мной однажды. Я поехал в Кроуфорд – это в Техасе. Поехал на одно событие – к некоторым семьям наших солдат. И местный врач – я так думаю, что он был врачом, – подошел и спросил меня, не против ли я встретиться с группой украинцев. Я сказал, что, конечно, только «за». И потом мы были в Вако, тоже штат Техас, и там я встретился с двадцатью или тридцатью медицинскими специалистами из Украины, находившимися в моем родном штате. И это было настолько приятно встретить их там!”

Полную версию интервью читайте в журнале «Главред» 31 марта 2008 года.