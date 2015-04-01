Во Франции опровергли обнаружение видео с последними секундами перед крушением A-320

По словам представителя жандармерии Жан-Марка Меникини (Jean-Marc Menichini), которые приводит CNN, эта информация не соответствует действительности, сообщает Lenta.ru.

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Он отметил, что на месте авиакатастрофы были найдены сотовые телефоны, однако данные из них еще не изучены.

Отвечая на вопрос, мог ли кто-то из участников поисковой операции передать карту памяти устройства представителям СМИ, Меникини сказал нет.