Следствие впервые допустило, что убийство Немцова было заказным
01:13, 31 марта 2015Мир
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Следствие инкриминирует пятерым арестованным по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова убийство, совершенное организованной группой по найму.
REUTERS
Об сообщил представитель Мосгорсуда, передает Би-би-си. До этих пор следствие исключало версию заказного убийства.
Читайте такжеАдвокат обвиняемого в убийстве Немцова подтвердил, что его подзащитный признал винуСчиталось, что обвиняемые в убийстве Бориса Немцова самостоятельно приняли решение о совершении преступления в отместку за высказывания политика в отношении мусульман и его поддержку карикатуристов Charlie Hebdo.
Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздним вечером 27 февраля.
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