Следствие впервые допустило, что убийство Немцова было заказным

Об сообщил представитель Мосгорсуда, передает Би-би-си. До этих пор следствие исключало версию заказного убийства.

Читайте такжеАдвокат обвиняемого в убийстве Немцова подтвердил, что его подзащитный признал винуСчиталось, что обвиняемые в убийстве Бориса Немцова самостоятельно приняли решение о совершении преступления в отместку за высказывания политика в отношении мусульман и его поддержку карикатуристов Charlie Hebdo.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздним вечером 27 февраля.