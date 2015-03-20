Немцова убили участники "устойчивой группы", у которой были неустановленные следствием организаторы - СМИ

Следственный комитет РФ полагает, что Бориса Немцова убили участники "устойчивой группы", у которой были "неустановленные организаторы". Именно эти неизвестные и профинансировали операцию по устранению политика.

Как говорится в материалах расследования, оказавшихся в распоряжении "Росбалта", преступная группа была создана в середине января 2015 года с целью убийства Бориса Немцова.

"Организованная группа отличалась своей устойчивостью, наличием неустановленных организаторов, распределением ролей, постоянством связей между ее участниками, тщательным планированием преступления, принятием конспиративных мер с целью избежать разоблачения и задержания сотрудниками правоохранительных органах", — говорится в документах СК РФ.

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Для достижения своей цели, участники группы "разработали план убийства Немцова Б.Е., согласно которому участники организованной группы, действуя согласованно, должны были избрать место и способ убийства, приобрести орудие преступления, принять меры для установления мест проживания потерпевшего, маршрутов передвижения, используемого им транспорта, а также других мест постоянного нахождения".

Мотив преступления, как уже сообщалось, в материалах дела называется следующий. "В середине января 2015 года в Москве Дадаев, Анзор Губашев, Беслан Шаванов и неустановленные лица, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, приняли предложение от неустановленных следствием лиц подготовить и совершить за вознаграждение убийство Немцова Б.Е. в связи с его активной поддержкой публикаций карикатур французским журналом "Шарли Эбдо", для чего указанные лица объединились в организованную группу".