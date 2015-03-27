Сорос: Евросоюз игнорирует финансовое положение Украины
08:32, 27 марта 2015Мир
5056
Американский миллиардер-филантроп Джордж Сорос считает, что Евросоюз игнорирует финансовое состояние Украины.
REUTERS
Он призывает Брюссель выделить Киеву дополнительное финансирование. В интервью Би-би-си 84-летний меценат заявил, что Европа слишком занята решением финансовых проблем Греции.
Читайте такжеСорос назвал Россию мафиозным государством
Лучше было бы поощрить украинцев, которые тяготеют к Европе и противостоят угрозе из России, полагает Джордж Сорос.
Представители украинского правительства посещают европейские государства и США с целью добиться реструктуризации госдолга.
Две недели назад совет управляющих МВФ принял решение о выделении более $17 млрд Украине в рамках четырехлетней программы помощи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter