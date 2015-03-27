Сорос: Евросоюз игнорирует финансовое положение Украины

Он призывает Брюссель выделить Киеву дополнительное финансирование. В интервью Би-би-си 84-летний меценат заявил, что Европа слишком занята решением финансовых проблем Греции.

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Лучше было бы поощрить украинцев, которые тяготеют к Европе и противостоят угрозе из России, полагает Джордж Сорос.

Представители украинского правительства посещают европейские государства и США с целью добиться реструктуризации госдолга.

Две недели назад совет управляющих МВФ принял решение о выделении более $17 млрд Украине в рамках четырехлетней программы помощи.