Сорос с депутатами говорил о борьбе с коррупцией в Украине
Миллиардер Джордж Сорос встретился с народными депутатами Украины и обсудил вопросы избрания председателя антикоррупционного бюро и эффективность борьбы с коррупцией.
Об этом сообщила представитель фракции "Самопомич" Анна Гопко, передает радио "Свобода". Кроме того, по ее словам, на встрече речь шла о сотрудничестве администрации президента, Кабмина и парламента, о работе Национального совета по реформам и привлечении общественности.
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Также, как заявила Анна Гопко, речь шла о важности проведения судебной реформы, восстановлении экономики (инновационного типа) и создании фонда страхования прямых иностранных инвестиций в Украину, который бы решил вопрос поступлений инвестиций даже в военное время и создания новых рабочих мест. Кроме того, по ее словам, стороны обсудили сотрудничество с международными институтами.
О приезде Джорджа Сороса в Украину сегодня СМИ сообщали со ссылкой на источники. Официально эту информацию не подтверждали.