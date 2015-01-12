Сорос с депутатами говорил о борьбе с коррупцией в Украине

Об этом сообщила представитель фракции "Самопомич" Анна Гопко, передает радио "Свобода". Кроме того, по ее словам, на встрече речь шла о сотрудничестве администрации президента, Кабмина и парламента, о работе Национального совета по реформам и привлечении общественности.

Читайте такжеСорос призвал западные страны дать Украине миллиардные кредиты

Также, как заявила Анна Гопко, речь шла о важности проведения судебной реформы, восстановлении экономики (инновационного типа) и создании фонда страхования прямых иностранных инвестиций в Украину, который бы решил вопрос поступлений инвестиций даже в военное время и создания новых рабочих мест. Кроме того, по ее словам, стороны обсудили сотрудничество с международными институтами.

О приезде Джорджа Сороса в Украину сегодня СМИ сообщали со ссылкой на источники. Официально эту информацию не подтверждали.