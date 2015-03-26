Интерпол направит специалистов для идентификации жертв авиакатастрофы
Интерпол направит специалистов для опознания жертв крушения самолета авиакомпании Germanwings на юге Франции. Между тем продвигается расшифровки записей бортовых самописцев.
Группа экспертов организации будет помогать французским коллегам с идентификацией тел и останков погибших, говорится в обнародованном сообщении Интерпола, передает DW.DE. В сообщении отмечается, что организация "предоставит любую возможную поддержку, которую потребуют затронутые катастрофой страны", - сказал глава Интерпола Юрген Шток.
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"Мы только что узнали о шокирующих заявлениях французского прокурора о том, что один из пилотов намеренно уничтожил самолет", - говорится на странице Germanwings в "Твиттере", передает Би-би-си.
По словам прокурора Марселя Бриса Робэна, записи бортового самописца показывают, что второй пилот контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору. Командир воздушного судна, по информации прокурора, перед катастрофой покинул пилотскую кабину и не смог вернуться обратно.
Газета Le Figaro сообщила, что некоторые из родственников погибших добрались до мест, которые находятся на расстоянии 30 км от места трагедии. Там для них организовали центры психологической и медицинской помощи, говорится в сообщении.
Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель, которая 25 марта прибыла на место катастрофы, пообщалась с представителями местных властей и членами спасательных групп. Ангела Меркель переговорила с французскими полицейскими, жандармами, пожарными, медицинскими работниками и солдатами, которые задействованы в спасательно-поисковых работах. "Это признак невероятной дружбы и помощи. Мы очень благодарны", - сказала Ангела Меркель.