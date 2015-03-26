Интерпол направит специалистов для идентификации жертв авиакатастрофы

Группа экспертов организации будет помогать французским коллегам с идентификацией тел и останков погибших, говорится в обнародованном сообщении Интерпола, передает DW.DE. В сообщении отмечается, что организация "предоставит любую возможную поддержку, которую потребуют затронутые катастрофой страны", - сказал глава Интерпола Юрген Шток.

Читайте такжеЭксперты из Германии подтвердили, что второй пилот мог намеренно уничтожить лайнер A320

"Мы только что узнали о шокирующих заявлениях французского прокурора о том, что один из пилотов намеренно уничтожил самолет", - говорится на странице Germanwings в "Твиттере", передает Би-би-си.

По словам прокурора Марселя Бриса Робэна, записи бортового самописца показывают, что второй пилот контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору. Командир воздушного судна, по информации прокурора, перед катастрофой покинул пилотскую кабину и не смог вернуться обратно.

Газета Le Figaro сообщила, что некоторые из родственников погибших добрались до мест, которые находятся на расстоянии 30 км от места трагедии. Там для них организовали центры психологической и медицинской помощи, говорится в сообщении.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель, которая 25 марта прибыла на место катастрофы, пообщалась с представителями местных властей и членами спасательных групп. Ангела Меркель переговорила с французскими полицейскими, жандармами, пожарными, медицинскими работниками и солдатами, которые задействованы в спасательно-поисковых работах. "Это признак невероятной дружбы и помощи. Мы очень благодарны", - сказала Ангела Меркель.